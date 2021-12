Segnalazione redazionale

Poesie, racconti, vignette e disegni di pace, Casa Editrice Costruttori di Pace, Luino 2018, pp. 48, € 10,00. a colori

Un Concorso internazionale

Il Concorso è il 14°, e ha raccolto poesie, racconti, vignette e disegni di pace che ora sono racchiusi in queste pagine, e che possono trasformarsi in «cibo per la nostra Mente e il nostro Cuore oltreché in Progetti di Pace & Solidarietà in Italia, Colombia e Uganda» (dalla IV di copertina).

Come?

Acquistando copie del libro (quello appena segnalato e/o altri pubblicati dalla medesima casa editrice), collaborando ai progetti dell’Associazione Costruttori di Pace (dove ha sede anche la casa editrice), diventandone socio volontario e altro che si può conoscere visitando il sito:

www.casaeditricecostruttoridipace.com

La Casa editrice Costruttori di Pace viene fondata il 9 luglio 1996 da Maria Terranova, giornalista, e da Maria La Zia, analfabeta, con l’intenzione di unire le due culture di cui erano portatrici. Si trattava di dare voce a chi non aveva voce e di salvare un patrimonio orale tramite libri ricche di immagini.

La scelta editoriale prevedeva inoltre di pubblicare anche opere bilingue: italiano/tedesco, per iniziare, da diffondere nel mercato tedesco, svizzero ed italiano. Questo per fare arrivare la nostra cultura sia ai figli dei nostri emigranti che alle persone di lingua tedesca presenti nella provincia di Varese e nel Trentino Alto Adige.

Se volete vedere il libro lo trovate presso la Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis di Torino.

Per eventuali acquisti rivolgetevi direttamente a:

Casa editrice Costruttori di Pace s.a.s.,

viale Dante 53 int. A

21016 Luino (VA)

0332 535121