Casa… io resto a casa! | Benedetta Pisani

Rifugio e gabbia, riposo e lavoro, solitudine e compagnia.

Luogo di romantica attesa e profano desiderio, di ingenue speranze e brusche delusioni, di goliardiche risate e pianti silenziosi.

Uno spazio libero che diventa posto sicuro, quando nutrito di esperienze ed emozioni.

Casa. Salvezza. Quante volte ti ho data per scontata?

La vita, che pare sempre (s)correre come fosse in gara con il tempo, ora ci ha chiesto di rallentare. E noi abbiamo il dovere di accogliere con gentilezza questa richiesta e il diritto di cogliere l’occasione per prenderci cura l’uno dell’altro.

Ecco 10 buone ragioni per dire #iorestoacasa!

Impara ogni giorno qualcosa di nuovo

Ricordi quel video tutorial che hai visto mesi fa e che hai salvato tra i preferiti, dicendoti “Prima o poi, lo faccio”??

È arrivato il momento per dare sfogo alla creatività… Scoprirai di avere più talenti di quanto immagini!

Sperimenta in cucina

Non hai più scuse. Armati di grembiule e “cucchiarella” e inforna!!

Chiama amici e parenti

Caffè, biscottini home-made e una lunga chiacchierata al telefono… Fidati, fanno miracoli!

Leggi, leggi, leggi

Se anche tu sei un compratore seriali di libri, placati. Serra il portafogli. E leggi.

Di là dal fiume e tra gli alberi, another world, molto forte, incredibilmente vicino.

Impara una nuova lingua

Film, video YT, libri, corsi online… Tranquill*, non avrai tempo per imparare l’arabo. Ma per migliorare una lingua che già “mastichi”, si!

Alcol-detox

Amanti degli spritz e delle birrette, questa è l’occasione perfetta per purificarci un po’!

Apri un blog

Molto più semplice a farsi che a dirsi!

Un argomento che ti appassiona particolarmente, un’esperienza che ti ha cambiato la vita e che hai voglia di raccontare, o un hobby che ti entusiasma… Troverai sempre qualcuno felice di leggere quello che scrivi!

Ricorda: sharing is caring!

Fai attività fisica

Fare sport stimola la produzione di endorfine. E siamo tutti più felici. Lo dice la scienza.

Dipingi cartoline

Non devi essere necessariamente un artista, ti basta un pennello e qualche acquarello.

Dipingere cartoline personalizzate per parenti e amici sparsi in tutto il mondo è un ottimo modo per sentirli più vicini.

Photo reportage

Ogni esperienza porta con sé un bagaglio di insegnamenti, più o meno grande. È bello poter “dare una ripassata agli appunti”, di tanto in tanto. Fotografa il risultato del famoso tutorial, da mesi in attesa di essere seguito, dei biscottini al cioccolato (prima di divorarli impunemente!), del libro che stai leggendo, del tappetino da yoga, complice di una copiosa produzione di felicità, e delle bellissime cartoline, scrigno del desiderio irrefrenabile (temporaneamente in pausa) di viaggiare!